Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву заявил, что считает себя «черной овцой» в Европейском Союзе из-за своей позиции по россии.

Об этом сообщает Dennik N.

Накануне парада ко Дню победы в Москве Фицо возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен кремля. Во время выступления он заявил, что хотел выразить уважение солдатам, погибшим при освобождении Словакии.

Также словацкий премьер сказал, что выступает за «нормальные отношения» между Словакией и россией. По его словам, во время поездки он планировал обсудить с владимиром путиным «некоторые практические вопросы» и передать «месседжи от европейских политиков», которые якобы интересовались его визитом в Москву.

Кроме того, Фицо заявил, что является «черной овцой» в «стаде Европейского Союза», поскольку выступает против «одного обязательного мнения».

Словацкий премьер также заявил, что поддерживает любой способ прекращения огня и верит в приближение завершения российско-украинской войны.

Напомним, 8 мая СМИ сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву может передать путину «послание» от Зеленского.

Еще 4 мая Фицо заявлял, что планирует встретиться с путиным в Москве, но не будет участвовать в параде 9 мая.

