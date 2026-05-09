Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву заявил, что считает себя «черной овцой» в Европейском Союзе из-за своей позиции по россии.
Об этом сообщает Dennik N.
Накануне парада ко Дню победы в Москве Фицо возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен кремля. Во время выступления он заявил, что хотел выразить уважение солдатам, погибшим при освобождении Словакии.
Также словацкий премьер сказал, что выступает за «нормальные отношения» между Словакией и россией. По его словам, во время поездки он планировал обсудить с владимиром путиным «некоторые практические вопросы» и передать «месседжи от европейских политиков», которые якобы интересовались его визитом в Москву.
Кроме того, Фицо заявил, что является «черной овцой» в «стаде Европейского Союза», поскольку выступает против «одного обязательного мнения».
Словацкий премьер также заявил, что поддерживает любой способ прекращения огня и верит в приближение завершения российско-украинской войны.
Напомним, 8 мая СМИ сообщали, что премьер Словакии Роберт Фицо во время поездки в Москву может передать путину «послание» от Зеленского.
Кроме того, 7 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что поездку Фицо в рф можно будет «простить», если Братислава будет помогать Украине.
Еще 4 мая Фицо заявлял, что планирует встретиться с путиным в Москве, но не будет участвовать в параде 9 мая.
