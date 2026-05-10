Во Львове мужчина с ножом взял в заложники ребенка, увидев ТЦК

Во Львове мужчина с ножом напал на прохожих после того, как увидел военных ТЦК. Он распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее. Правоохранители и военные смогли быстро обезвредить нападавшего и освободить ребенка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове. По данным полиции, мужчина заметил военнослужащих ТЦК, после чего вел себя агрессивно – сначала применил слезоточивый газ, а затем схватил девочку из группы проходивших мимо подростков.

Нападавший приставил ребенку нож к шее и удерживал ее в качестве заложницы. Полицейский и военнослужащие ТЦК оперативно вмешались и в считанные минуты задержали мужчину.

К счастью, 13-летняя львовянка не пострадала – медики диагностировали у нее только сильный испуг.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний житель Львова. Его задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК – незаконное лишение свободы или похищение человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, в начале апреля при исполнении обязанностей погиб сотрудник ТЦК – неизвестный нанес ему смертельные ножевые ранения.

А недавно, также во Львове, произошел другой конфликт во время проверки документов, в результате которого служебная машина ТЦК сбила 57-летнюю женщину.

