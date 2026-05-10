Во Львове мужчина с ножом взял в заложники ребенка, увидев ТЦК

Общество
Читати українською
Во Львове 43-летний мужчина после появления военных ТЦК распылил слезоточивый газ и взял в заложники 13-летнюю девочку, приставив ей нож к шее.
Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Во Львове мужчина с ножом напал на прохожих после того, как увидел военных ТЦК. Он распылил слезоточивый газ, схватил 13-летнюю девочку и приставил ей нож к шее. Правоохранители и военные смогли быстро обезвредить нападавшего и освободить ребенка.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Сколько дел открыли за препятствование работе ВСУ за годы большой войныПравоохранители открыли более 2200 уголовных производств за препятствование деятельности ВСУ. Еще сотни дел касаются распространения информации о перемещении военных. Подробнее – на инфографике.

Инцидент произошел 9 мая около 16:30 на улице Кавалеридзе во Львове. По данным полиции, мужчина заметил военнослужащих ТЦК, после чего вел себя агрессивно – сначала применил слезоточивый газ, а затем схватил девочку из группы проходивших мимо подростков.

Нападавший приставил ребенку нож к шее и удерживал ее в качестве заложницы. Полицейский и военнослужащие ТЦК оперативно вмешались и в считанные минуты задержали мужчину.

К счастью, 13-летняя львовянка не пострадала – медики диагностировали у нее только сильный испуг.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний житель Львова. Его задержали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК – незаконное лишение свободы или похищение человека. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Также решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним, в начале апреля при исполнении обязанностей погиб сотрудник ТЦК – неизвестный нанес ему смертельные ножевые ранения.

А недавно, также во Львове, произошел другой конфликт во время проверки документов, в результате которого служебная машина ТЦК сбила 57-летнюю женщину.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛ

и смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»
Нацполиция Львов Заложники ТЦК
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Катар присоединился к переговорам США и Ирана о завершении войны – Axios
Получить направление от семейного врача якобы станет сложнее: что говорят в Минздраве
В Европе стало меньше украинцев под временной защитой: где их больше всего сейчас
Украинцам уже приходят платежки по налогу на недвижимость: як не заплатити зайве
В Польше отправили на карантин человека после контакта с пассажиркой круиза со вспышкой хантавируса
Сырский заявил о новых правилах службы и ротаций для военных
Во Львове мужчина с ножом взял в заложники ребенка, увидев ТЦК
В Кремле заявили о «неготовности» Украины к обмену пленными
Глава ВОЗ заверил власти Тенерифе, что хантавирус не является очередным COVID-19
Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским не только в Москве, но есть условие
Больше новостей