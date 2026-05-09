Несмотря на «перемирие» рф ночью атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько сбила ПВО

В ночь на 9 мая россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 43 ударными беспилотниками различных типов. Это произошло несмотря на ранее объявленное российской стороной «перемирие».

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

9 мая 2026, 04:57 Трамп допустил продление перемирия между Украиной и рф после 11 мая Дональд Трамп заявил, что перемирие между Украиной и россией может продлиться дольше трех дней. Президент США выразил надежду на прекращение войны и назвал потери сторон «безумием».

По данным военных, россияне запускали дроны типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотники-имитаторы «Пародия» с направлений Курск, Орёл, Приморско-Ахтарск и Миллерово. Баллистическую ракету «Искандер-М» запустили с территории оккупированного Крыма.

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем Сил обороны.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 34 вражеских беспилотника на юге, севере и востоке страны.

В Воздушных силах также сообщили о попадании ракеты и девяти ударных дронов на шести локациях. Ещё на двух локациях зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Напомним, ранее Минобороны рф объявило о «перемирии» 8 и 9 мая. В ответ президент Владимир Зеленский призвал начать режим прекращения огня ещё в ночь на 6 мая.

После этого россия продолжила атаки по украинским городам, а Украина заявила о зеркальном ответе в случае нарушения режима тишины.

Также президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что между Украиной и россией якобы должно действовать трёхдневное перемирие 9, 10 и 11 мая, а также состояться обмен пленными.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.