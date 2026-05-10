В Европе стало меньше украинцев под временной защитой: где их больше всего сейчас

По состоянию на март статус временной защиты в странах Европейского Союза имели 4,33 миллиона человек, выехавших из Украины из-за полномасштабной войны. В то же время за месяц количество таких лиц в ЕС уменьшилось почти на 69 тысяч. Больше всего украинцев находится в Германии, Польше и Чехии.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

По сравнению с концом февраля число украинцев под временной защитой сократилось на 68 980 человек, или на 1,6%.

Больше всего украинцев сейчас находится в:

Германия – 1 274 955 человек;

Польша – 961 405 человек;

Чехия – 379 820 человек.

Вместе эти три страны принимают более 2,6 миллиона украинцев со статусом временной защиты.

В то же время в марте количество получателей статуса выросло в 14 странах ЕС. Наибольший прирост зафиксировали в Германии, Испании и Румынии.

Зато самое большое сокращение произошло в Италии – минус более 30 тысяч человек. В Евростате объясняют это завершением срока действия большого количества разрешений, требовавших ежегодного продления. Также количество украинцев под защитой уменьшилось в Чехии и Финляндии.

По соотношению количества беженцев к населению лидерами остаются Чехия, Польша и Словакия. В Чехии этот показатель составляет 34,8 человека под защитой на тысячу жителей.

По данным Евростата, граждане Украины составляют более 98,4% всех людей со статусом временной защиты в ЕС. Среди них:

43,3% – взрослые женщины;

30,1% – несовершеннолетние;

26,6% – взрослые мужчины.

Напомним, недавно Украина обратилась к ЕС с запросом на предоставление данных о своих гражданах, имеющих статус временной защиты, в частности об уязвимых группах населения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз якобы разработал стратегию постепенного прекращения этого статуса, который сейчас действует до 4 марта 2027 года. Предполагается, что беженцам дадут выбор: либо легализоваться в Европе, либо вернуться домой.

Некоторые страны уже внедряют изменения, например, Ирландия готовится отменить бесплатное расселение в отелях уже этой осенью.

Между тем, по прогнозам Кабмина, после окончания боевых действий в Украину могут вернуться около 2 миллионов человек.

