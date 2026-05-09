Франция задержала украинца, подозреваемого в пытках в донецкой тюрьме «Изоляция»

Французские правоохранители задержали гражданина Украины, подозреваемого в причастности к пыткам заключенных в донецкой тюрьме «Изоляция».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

По данным следствия, на протяжении 2017–2019 годов мужчина добровольно сотрудничал с так называемым «Министерством государственной безопасности «ДНР».

Бывшие пленные утверждают, что подозреваемый был помощником руководителя незаконной тюрьмы в оккупированном Донецке. По их словам, он участвовал в пытках, жестоком обращении с заключенными, психологическом давлении и принуждении людей к признаниям. Также сообщается о систематических унижениях пленников. На данный момент следствию удалось установить как минимум девять потерпевших.

В 2021 году, после завершения досудебного следствия в Украине и передачи дела в суд, мужчина покинул страну и выехал во Францию, где пытался получить статус беженца.

Украинские прокуроры вместе с правозащитной организацией Truth Hounds и другими партнерами обратились к французской стороне по этому делу. После этого во Франции открыли уголовное производство и совместно с украинскими правоохранителями провели допросы потерпевших. Украина также передала дополнительные материалы для усиления доказательной базы.

На данный момент подозреваемый взят под стражу, ему предъявлены обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Напомним, в марте 2025 года Окружной суд Хельсинки (Финляндия) приговорил россиянина Яна Петровского к пожизненному сроку по обвинению в совершении военных преступлений в Украине.

