США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану производить дроны Shahed

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против лиц и компаний, которые помогали Ирану обеспечивать производство дронов серии Shahed и баллистических ракет.

Об этом говорится в официальном сообщении американского Минфина.

Под ограничения попали 10 физических и юридических лиц, действовавших на территории Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, они участвовали в поставках оружия и сырья для иранских военных программ.

В частности, санкции затронули компании и лиц, связанных с Китаем, Бангкоком, Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В Вашингтоне подчеркнули, что эти структуры способствовали обеспечению компонентами, которые используются в производстве беспилотников типа Shahed, а также в программе создания иранских баллистических ракет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американские власти и впредь будут преследовать всех, кто помогает иранским военным получать вооружение.

«Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать в целях обеспечения безопасности Америки и будем преследовать иностранных физических и юридических лиц, поставляющих иранским военным оружие для использования против американских войск», – добавил он.

Напомним, в конце апреля Министерство финансов США ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical в городе Далянь, который, по данным Вашингтона, занимается переработкой иранской нефти.

Тем временем 5 мая стало известно, что британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставке компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

