США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану производить дроны Shahed

Мир
Читати українською
США ввели санкции против 10 лиц и компаний, которые помогали Ирану поставлять оружие и компоненты для производства дронов Shahed и баллистических ракет.
Defense One

Министерство финансов США объявило о новом пакете санкций против лиц и компаний, которые помогали Ирану обеспечивать производство дронов серии Shahed и баллистических ракет.

Об этом говорится в официальном сообщении американского Минфина.

Под ограничения попали 10 физических и юридических лиц, действовавших на территории Ближнего Востока, Азии и Восточной Европы. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, они участвовали в поставках оружия и сырья для иранских военных программ.

В частности, санкции затронули компании и лиц, связанных с Китаем, Бангкоком, Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В Вашингтоне подчеркнули, что эти структуры способствовали обеспечению компонентами, которые используются в производстве беспилотников типа Shahed, а также в программе создания иранских баллистических ракет.

Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что американские власти и впредь будут преследовать всех, кто помогает иранским военным получать вооружение.

«Под решительным руководством президента Трампа мы продолжим действовать в целях обеспечения безопасности Америки и будем преследовать иностранных физических и юридических лиц, поставляющих иранским военным оружие для использования против американских войск», – добавил он.

Напомним, в конце апреля Министерство финансов США ввело санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical в городе Далянь, который, по данным Вашингтона, занимается переработкой иранской нефти.

Тем временем 5 мая стало известно, что британское правительство ввело новый пакет санкций против российской федерации, в который попали 35 физических и юридических лиц. Они причастны к поставке компонентов для дронов и вербовке иностранцев для войны против Украины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
США Санкции БПЛА Дрон Shahed-136
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп допустил переговоры США и рф в Москве по Украине
Развитие «малой» ПВО: ИИ-турель для уничтожения дронов прошла боевое применение
Что сказал путин на параде 9 мая: главные заявления
Апелляционная палата ВАКС обязала Насирова возместить более 11 млн грн
Церковь в США судится с Трампом из-за земли возле статуи Иисуса
В Одессе задержали киллера рф, планировавшего убийство офицера ВМС ВСУ
Фицо в Москве заявил, что стал «черной овцой» в ЕС
Франция задержала украинца, подозреваемого в пытках в донецкой тюрьме «Изоляция»
Несмотря на «перемирие» рф ночью атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько сбила ПВО
США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану производить дроны Shahed
Больше новостей