На Львовщине возле реки нашли тело 11-летнего мальчика с ножевым ранением

В городе Шептицкий на Львовщине 8 мая правоохранители обнаружили тело 11-летнего мальчика. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Об этом сообщили львовские полицейские и прокуроры.

По предварительным данным следствия, тело ребенка с телесными повреждениями нашли вблизи реки Западный Буг. Правоохранители предполагают, что причиной смерти могло стать ножевое ранение в живот.

По факту происшествия открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В полиции отметили, что расследование находится на личном контроле руководителя полиции Львовской области.

Сейчас следователи проводят первоочередные процессуальные действия, а также назначили ряд экспертиз для установления всех деталей гибели ребенка.

Напомним, в частном доме на Львовщине 15 февраля нашли тела двух детей в возрасте 13 и 15 лет и их 42-летнего отца. Как выяснилось, мужчина произвел выстрелы из охотничьего ружья в своих детей, после чего покончил с собой.

