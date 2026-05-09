Апелляционная палата ВАКС обязала Насирова возместить более 11 млн грн

Апелляционная палата ВАКС постановила взыскать с бывшего главы ГФС Романа Насирова более 11 млн грн убытков по делу о злоупотреблении служебным положением.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение взыскать с бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова более 11 миллионов гривен убытков.

Об этом говорится на сайте суда.

Апелляция ВАКС назначила Насирову 6 лет лишения свободы по «газовому делу»

8 мая коллегия судей завершила рассмотрение апелляционной жалобы представителя гражданского истца – АО «Укргаздобыча» – на приговор ВАКС от 31 октября 2025 года. Тогда экс-главу ГФС признали виновным в злоупотреблении служебным положением.

В то же время бывшего директора одного из департаментов ГФС суд первой инстанции оправдал из-за недоказанности обвинения в пособничестве в совершении этого преступления.

Ранее ВАКС также отказал в удовлетворении гражданского иска «Укргаздобычи» о возмещении имущественного ущерба с Насирова, а иск к другому фигуранту дела оставил без рассмотрения.

Однако Апелляционная палата частично удовлетворила жалобу и изменила приговор в части гражданского иска. Суд постановил взыскать с Романа Насирова 11 248 833 гривны материального ущерба, нанесенного в результате уголовного правонарушения.

В остальной части решение суда первой инстанции оставили без изменений. Постановление уже вступило в законную силу, однако оно еще может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде Верховного Суда.

Напомним, в октябре 2022 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе ГФС Роману Насирову в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

Следствие установило получение главой ГФС неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 – августа 2016 года.

В конце апреля 2026 года Высший антикоррупционный суд уменьшил Насирову размер залога с 55 до 27,5 млн грн.

