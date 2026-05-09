В Одессе задержали киллера рф, планировавшего убийство офицера ВМС ВСУ

Служба безопасности Украины предотвратила покушение на высокопоставленного чиновника Военно-Морских Сил ВСУ, которое российские спецслужбы планировали осуществить накануне 9 мая.

Об этом спецслужба сообщила на странице в Telegram.

Операцию провели в Одессе. Разоблачить киллера удалось благодаря работе на опережение и сообщению местного жителя, который обратился на «горячую линию» СБУ из-за подозрительного поведения неизвестного мужчины.

По данным следствия, российские спецслужбы планировали использовать убийство офицера для создания пропагандистского эффекта к 9 мая. Агент должен был устроить засаду вблизи места жительства военного и расстрелять его из автомата в момент, когда тот будет находиться за рулем автомобиля.

Спецоперацию по задержанию провели сотрудники контрразведки и бойцы ЦСО «Альфа» СБУ 8 мая. Задержанным оказался рецидивист из Донецкой области, ранее судимый за умышленное убийство. По версии следствия, россияне завербовали его через Telegram-каналы, где мужчина искал быстрый заработок.

После вербовки он прибыл в Одессу, арендовал квартиру и начал следить за украинским военным. В частности, агент проводил доразведку территории и определял места для будущей засады. Впоследствии куратор из рф передал ему координаты схронов с оружием. Там фигурант забрал автомат АК-74 и два снаряженных магазина. Для скрытой транспортировки оружия по городу он использовал сумку с двойным дном.

В ходе обысков правоохранители изъяли автомат с боеприпасами и мобильный телефон, через который подозреваемый контактировал с российским куратором. Сейчас мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного состояния и незаконченное покушение на теракт.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины задержанному грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили международную сеть, готовившую заказные убийства и диверсии в странах ЕС в интересах спецслужб рф.

А в марте Служба безопасности Украины ликвидировала киллера российской военной разведки и задержала участников агентурно-боевой группы, которая готовила серию резонансных убийств известных лиц в Украине, в частности советника министра обороны и волонтера Сергея Стерненко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.