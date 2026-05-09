Церковь в США судится с Трампом из-за земли возле статуи Иисуса

Католическая епархия в американском штате Нью-Мексико подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за планов строительства дополнительного ограждения на границе с Мексикой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Речь идет о земельном участке возле горы Кристо-Рей, где расположена почти девятиметровая статуя Иисуса Христа. Это место пользуется популярностью среди паломников.

В епархии заявили, что строительство пограничного барьера может помешать религиозным мероприятиям и паломничеству десятков тысяч людей.

Также в иске говорится, что правительство США предложило церкви 183 тысячи долларов компенсации за эту землю.

В судебных документах американское правительство пояснило, что участок необходим для строительства и обслуживания пограничной инфраструктуры. В частности, речь идет о дорогах, ограждениях, освещении, транспортных барьерах, камерах наблюдения и датчиках.

По данным Таможенной и пограничной службы США, власти планируют построить около 2,1 километра пограничного барьера к югу от горы Кристо-Рей.

Bloomberg также пишет, что тогдашний министр внутренней безопасности Кристи Ноэм якобы проигнорировала часть экологических правил для ускорения строительства.

