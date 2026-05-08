Песков возразил, что Кремль запретил иностранным журналистам посещать путинский парад

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков утверждает, что информация о массовом аннулировании аккредитаций иностранных журналистов, которые должны освещать парад 9 мая в Москве, не соответствует действительности.

Заявление Пескова приводят российские СМИ.

По его словам, информация немецкого издания Spiegel, которое сообщило об отмене приглашений, является «неверной и ложной».

«У нас было очень много заявок от иностранных СМИ. На присутствие на параде. Но в этом году, поскольку вся церемония, она несколько ограничена, то ограниченный состав журналистов», – заявил Песков.

Представитель путина добавил, что разрешения получили в первую очередь журналисты, которые будут обеспечивать телевизионную трансляцию мероприятия. Он также утверждает, что еще не было ни одного случая лишения уже выданной аккредитации.

Напомним, накануне в Der Spiegel сообщили, что представители Кремля по телефону сообщили об отмене аккредитации для ряда крупных международных СМИ, в частности AFP, а также телеканалов ARD, ZDF, Sky News, итальянской Rai и японской NHK.

Военный парад в Москве в этом году пройдёт в сокращённом формате. Министерство обороны рф заявило, что из-за «текущей оперативной ситуации» на Красной площади не будет демонстрации военной техники. Обычно во время парада в Москве показывают танки, ракетные комплексы и другие образцы вооружения.

Стоит также отметить, что накануне президент Владимир Зеленский посоветовал представителям иностранных государств отказаться от идеи посещения путинского парада в Москве 9 мая.

