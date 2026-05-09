Вильнюс выразил протест россии из-за угроз диппредставительствам в Киеве

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства и вручило ему ноту протеста из-за заявлений рф об эвакуации дипломатических представителей и граждан из Киева.

Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.

В Вильнюсе подчеркнули, что подобные предупреждения со стороны рф расцениваются как прямая угроза применения силы против иностранных дипломатических миссий в столице Украины и мирных жителей города.

В ноте протеста литовская сторона подчеркнула, что агрессия россии против Украины, а также подобная риторика противоречат международному праву и нарушают положения Устава ООН, в частности запрет угроз силой или её применения.

Также в ведомстве заявили, что такими сообщениями Москва фактически признает намерения продолжать совершение международных преступлений на территории Украины. Литовская сторона подчеркнула, что категорически отвергает любые угрозы Кремля и призывает рф немедленно и безусловно прекратить агрессию против Украины.

На данный момент литовское посольство в Киеве продолжает работать в штатном режиме, а его сотрудники соблюдают все необходимые меры безопасности.

Напомним, ранее в министерстве иностранных дел россии заявляли, что направили странам и международным организациям официальные ноты с призывом эвакуировать дипломатов и иностранных граждан из Киева из-за возможных ударов 9 мая в случае «срыва парада».

Впоследствии президент Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил проведение военного парада 9 мая в Москве.

Заметим, что глава Кремля владимир путин во время выступления на параде 9 мая в Москве сделал ряд заявлений о войне против Украины, НАТО и роли советского союза во Второй мировой войне.

