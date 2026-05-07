Нацполиция создаст в областных центрах спецгруппы для реагирования на случаи стрельбы

Руководство Национальной полиции занимается созданием сети специальных групп патрульных для быстрого реагирования на случаи стрельбы и угрозы активного стрелка.
Об этом заявил исполняющий обязанности Департамента патрульной полиции Александр Фацевич в интервью Гражданской сети ОПОРА.
«Будем в областных центрах создавать обученные группы, которых диспетчеры будут, прежде всего, направлять на такие факты, как стрельба. Они будут больше подготовлены», – сказал он.
По словам Фацевича, сейчас в структуре Нацполиции проходят учебные сборы по психологической готовности реагирования на случаи, когда по полицейским или гражданским открывают огонь.
Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям и взял заложников в помещении супермаркета. В ходе спецоперации силовики ликвидировали нападавшего. Жертвами стрелка стали семь человек, столько же гражданских пострадали.
Инцидент сопровождался скандалом относительно действий двух правоохранителей, которые сбежали с места происшествия.
Согласно результатам опроса, после теракта в Киеве ощущение безопасности ухудшилось у 53% украинцев.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ YOUTUBE КАНАЛи смотрите первыми новые видео от «Слово и дело»