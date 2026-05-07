Нацполиция создаст в областных центрах спецгруппы для реагирования на случаи стрельбы

Руководство Национальной полиции занимается созданием сети специальных групп патрульных для быстрого реагирования на случаи стрельбы и угрозы активного стрелка.

Об этом заявил исполняющий обязанности Департамента патрульной полиции Александр Фацевич в интервью Гражданской сети ОПОРА.

«Будем в областных центрах создавать обученные группы, которых диспетчеры будут, прежде всего, направлять на такие факты, как стрельба. Они будут больше подготовлены», – сказал он.

По словам Фацевича, сейчас в структуре Нацполиции проходят учебные сборы по психологической готовности реагирования на случаи, когда по полицейским или гражданским открывают огонь.

Напомним, 18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл огонь по людям и взял заложников в помещении супермаркета. В ходе спецоперации силовики ликвидировали нападавшего. Жертвами стрелка стали семь человек, столько же гражданских пострадали.

Инцидент сопровождался скандалом относительно действий двух правоохранителей, которые сбежали с места происшествия.

Согласно результатам опроса, после теракта в Киеве ощущение безопасности ухудшилось у 53% украинцев.

