Иностранцам в ВСУ упростили получение документов и вида на жительство

Кабмин упростил правила оформления документов и пребывания в Украине для иностранцев, которые воюют в рядах Сил обороны или только планируют подписать контракт. Новые изменения должны убрать лишнюю бюрократию и урегулировать вопросы, которые ранее создавали трудности для военных из других стран.

Об этом сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и министр внутренних дел Игорь Клименко.

По новым правилам, вид на временное жительство иностранцам, которые уже проходят службу в ВСУ, Нацгвардии или Государственной специальной службе транспорта, будут выдавать на весь срок контракта и еще на шесть месяцев после его завершения.

Кроме того, правительство упростило процедуру подтверждения места жительства для части иностранных военнослужащих. Для них также отменяют обязанность декларировать адрес проживания.

Отдельные изменения касаются иностранцев, которые только планируют заключить контракт с Силами обороны. Отныне они могут подавать документы даже с просроченным паспортом, если новый документ можно получить только в государстве-агрессоре или стране, которая не признает территориальную целостность Украины.

Прежде всего это решение касается граждан россии и Беларуси, которые хотят служить на стороне Украины, но не могут легально обновить документы без обращения к властям своих стран.

Напомним, в Минобороны думают над созданием отдельного органа, который будет фокусироваться на рекрутинге иностранных добровольцев и лиц без гражданства.

Ранее бойцы Интернационального легиона были интегрированы в штурмовые группы Сухопутных войск. Такое усиление назвали частью стратегии превращения подразделений иностранцев в более мощную боевую силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.