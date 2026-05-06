Россия ночью выпустила по Украине три ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

Российские войска в ночь на 6 мая выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М», управляемую авиационную ракету Х-31, а также более сотни ударных беспилотников различных типов. Силы ПВО сбили 89 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, сегодня ночью противник атаковал 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронами-имитаторами типа «Пародия» из направлений Брянск, Курск, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушный удар отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и дронов-имитаторов «Пародия» на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, во вторник, 5 мая, российские войска атаковали КАБами несколько предприятий в Запорожье. Сообщалось о ряде пожаров: горели автомобили, магазин и одно из предприятий. В результате атаки погибли 12 человек, также известно о 43 пострадавших.

В МВД сообщали, что по состоянию на вечер вторника, 5 мая, в Украине было зафиксировано 27 погибших и как минимум 120 раненых в результате российских ударов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.