ВАКС рассмотрит иск к начальнику отделения полиции в Одесской области

Высший антикоррупционный суд рассмотрит иск о конфискации автомобиля BMW X5 2022 года выпуска, которым пользуется начальник отделения полиции №2 Болградского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Волков.

Об этом говорится в материалах судебного дела и сообщают собеседники «Слово и дело».

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что подала иск к полковнику полиции, являющемуся начальником одного из отделений полиции Одесщины. Но не указывала фамилию ответчика. В САП отмечали, что речь идет об автомобиле, который приобрел полицейский в 2023 году и зарегистрировал на другое лицо. Однако собранные доказательства подтверждают, что фактическим владельцем и пользователем является чиновник.

Анализ доходов и расходов чиновника и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этого актива за счет законных доходов, ведь у семьи не было достаточно средств (более 3,4 млн грн), необходимых для его приобретения.

По информации «Слово и дело», речь идет об автомобиле BMW X5 2022 года выпуска, зарегистрированном на Татьяну Коган. На транспортное средство наложен арест.

Как известно, прокурор САП подал иск о конфискации активов экс-депутата из Николаевской области Петра Кугляра. Речь идет о: автомобиль RENAULT DUSTER, приобретенный более чем за 1 млн грн и оформленный на экс-депутата; квартиру в г. Стрый на Львовщине стоимостью 4,4 млн грн, оформленную на жену. Анализ доходов и расходов политика и членов его семьи свидетельствует о невозможности приобретения этих активов за счет законных доходов.

Напомним, САП подала иск о конфискации активов главы Млинова Дмитрия Левицкого и его супруги. Речь идет о доме в Ровно и земельном участке под ним площадью 0,0831 га по улице Князя Владимира; катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года постройки; еще один земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га и специализированный грузовой автомобиль марки КМЗК Г6-ОТА-3.9, 2013 года выпуска. Общая стоимость активов – 5,8 млн грн.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.