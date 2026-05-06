Запасы нефти в мире сокращаются рекордными темпами – FT

Запасы нефти в мире падают рекордными темпами на фоне войны на Ближнем Востоке, которая продолжает усиливать напряжённость поставок и повышает риски нового резкого скачка цен перед летним туристическим сезоном.

Об этом сообщает Financial Times.

14 марта 2026, 12:25

По оценкам S&P Global Energy, мировые запасы сырой нефти сократились почти на 200 млн баррелей, или 6,6 млн баррелей в сутки. Это произошло даже несмотря на то, что рост цен вызвал падение спроса примерно на 5 млн баррелей в сутки – самое резкое снижение потребления вне периода пандемии COVID-19.

Всего мировой рынок уже потерял около 1 млрд баррелей нефти из-за войны с Ираном, при этом снижение спроса не компенсирует потери поставок. Аналитики предупреждают, что «ценовой шок ещё впереди».

Цены на нефть резко выросли с начала конфликта в конце февраля, в частности из-за ограничений движения в Ормузском проливе и ударов по энергетической инфраструктуре.

После объявления перемирия между США и Ираном цена Brent во вторник снизилась на 4% и составила чуть менее $110 за баррель.

По данным S&P, в расчёт входят государственные и коммерческие запасы, а также нефть на танкерах в море. Часть падения связана также с использованием стратегических резервов США.

Аналитики Goldman Sachs отмечают, что глобальные запасы нефти приближаются к минимуму за последние 8 лет. В частности, в мире осталось лишь около 45 дней запасов нефтепродуктов – бензина, дизеля и авиационного топлива.

В Северной Европе запасы авиационного топлива упали до самого низкого уровня за шесть лет, а в США запасы бензина могут обновить минимум в летний сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ готовятся согласовать очередное увеличение квот на добычу нефти. Однако это решение может носить преимущественно формальный характер, пока из-за войны с Ираном сохраняются риски блокировки судоходных маршрутов в Персидском заливе.

Тем временем мировые цены на нефть выросли до максимума за последние четыре года на фоне обострения противостояния между США и Ираном и угроз перебоев поставок через Ормузский пролив.

