Цены на нефть падают после заявлений Трампа о возможной сделке с Ираном

Мировые цены на нефть в среду, 6 мая, продолжают падение второй день подряд после сигналов президента США Дональда Трампа о возможной мирной сделке с Ираном, которая может завершить конфликт на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,89 (1,7%) – до $107,98 за баррель после падения на 4% в предыдущей сессии. Американская WTI подешевела на $1,83 (1,8%) – до $100,44 за баррель после снижения на 3,9% днем ранее.

Как отмечается, снижение цен происходит на фоне ожиданий, что часть поставок из региона Персидского залива может возобновиться после того, как Трамп заявил о возможном продвижении в переговорах с Тегераном. В то же время деталей потенциального соглашения он не привел, а официальной реакции Ирана пока не было.

Аналитики отмечают, что любое ослабление напряженности может открыть путь для восстановления судоходства через стратегически важный Ормузский пролив, где ранее фиксировались перебои из-за эскалации.

По словам старшего аналитика LSEG Анх Фам, даже при условии договоренности восстановление торговых потоков займет время, а цены остаются высокими — Brent и WTI удерживаются выше $100 за баррель из-за неопределенности относительно мира.

Трамп также заявил, что ВМС США продолжат блокаду иранских портов. Ранее он сообщил о временной приостановке операции сопровождения судов через Ормузский пролив для оценки перспектив сделки с Ираном.

Заявление Трампа появилось вскоре после брифинга госсекретаря США Марко Рубио, который сообщал об операции по сопровождению застрявших танкеров. Американские военные также заявляли об уничтожении нескольких иранских малых судов, ракет и дронов во время сопровождения.

На фоне перебоев в прохождении судов глобальные запасы нефти сокращаются. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США снизились на 8,1 млн баррелей за неделю до 1 мая. Запасы бензина упали на 6,1 млн баррелей, а дистиллятов — на 4,6 млн баррелей.

Аналитики отмечают, что рынок остается чувствительным к любым сигналам деэскалации, однако риски перебоев в поставках пока не исчезли.

Напомним, накануне СМИ писали о том, что запасы нефти в мире падают рекордными темпами на фоне войны на Ближнем Востоке, которая продолжает усиливать напряженность в поставках и повышает риск нового резкого скачка цен перед летним туристическим сезоном.

Также ранее министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что мировые цены на нефть могут существенно снизиться к концу 2026 года, а первые признаки этого процесса могут появиться уже в ближайшие месяцы.

