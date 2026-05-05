Оккупанты ударили по Запорожью и центру Чернигова, есть пострадавшие

Во вторник, 5 мая, российские оккупанты ударили по Запорожью и центру Чернигова, в результате чего пострадали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщают начальник Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба Черниговского горсовета.

Как отмечается, в результате утренней вражеской атаки на Запорожье были повреждены окна и крыша в здании в Александровском районе города.

Согласно словам Федорова, до четырех человек возросло количество раненых в результате утренней атаки.

«Осколочные раны, ушибы, контузии – состояние людей, пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье, медики оценивают как средней тяжести. Под наблюдением врачей остаются 35-летняя и 66-летняя женщины. Мужчины после получения медицинской помощи будут лечиться дома», – говорится в сообщении.

При этом сегодня враг также нанес очередной удар по центру Чернигова, в результате чего было повреждено административное здание.

«Еще два человека обратились за медицинской помощью. Общее количество пострадавших в результате удара рф по центру Чернигова 5 мая возросло до 5», – сообщают местные власти.

Как отмечается, у всех пострадавших в результате удара по Чернигову диагностировали акубаротравмы, им оказали медпомощь.

Напомним, ночью 5 мая российские войска ударили ракетами и беспилотниками по Полтавщине. Повреждены объект газодобычи и железнодорожная инфраструктура. В результате атаки погибли четыре человека, также уже известно о 37 раненых.

Также как позже стало известно, в результате повторного удара противника погибли двое спасателей. Кроме того, травмированы 23 спасателя.

На массированную атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что просить тишины на 9 мая, нанося перед этим массированные ракетно-дроновые удары по Украине – это абсолютный цинизм.

