В ночь на 29 ноября российские войска нанесли удары по Запорожью управляемыми авиабомбами. В результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения. Среди пострадавших – несовершеннолетняя девушка.

Об этом сообщили временно исполняющий обязанности начальника Запорожской ОВА Михаил Семикин, а также сопредседатель Совета обороны Запорожья Иван Федоров.

Известно, что ночью российские авиабомбы разрушили дома в частном секторе, а также повредили многоквартирные дома и нежилые сооружения.

Одна женщина погибла, еще два человека получили ранения. В частности, 14-летнюю девочку деблокировали из-под завалов. После спасения ребенка передали медикам. Последствия атаки еще уточняют.

Напомним, в ночь на 29 ноября российские войска также атаковали Одессу, в результате чего повреждена жилая многоэтажка и есть пострадавшие.

А накануне враг нанес удар по зерновому складу в Одесской области, повредив кровлю здания и уничтожив большую часть запасов зерна.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.