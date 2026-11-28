Служба безопасности Украины подтвердила поражение двух нефтеперекачивающих станций и нефтеперерабатывающего завода на территории россии. Удары по стратегическим объектам нефтяной отрасли нанесли в ночь на 28 ноября совместно с другими составляющими Сил обороны.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

По данным спецслужбы, бойцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию «Самара» вблизи населенного пункта Просвет в Самарской области. После атаки в резервуарном парке объекта вспыхнул пожар. Станция является одним из ключевых узлов российской компании «Транснефть», где формируют экспортную смесь нефти Urals. Через нее, по информации СБУ, проходит до половины российского экспорта нефти.

Также дальнобойные беспилотники СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нурлино» в Башкортостане. Она расположена на расстоянии более 1200 км от украинской границы и входит в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Объект обеспечивает перекачку значительных объемов российской нефти.

Третьим пораженным объектом стал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Его мощности позволяют перерабатывать до 7,5 млн тонн нефти ежегодно. В районе предприятия после атаки зафиксировали взрывы и пожар.

В СБУ отметили, что продолжают наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры россии, чтобы сократить доходы от продажи нефти. Эти средства являются одним из ключевых источников финансирования российской войны против Украины.

По оценке спецслужбы, поражение нефтеперерабатывающих заводов и перекачивающих станций ограничивает возможности россии экспортировать нефть, уменьшает ее доходы и усложняет поставки топлива для российских войск.

Напомним, в ночь на 28 ноября в Москве на фоне атаки дронов ограничили работу аэропортов, а пассажиров высадили из самолета.

Также Силы обороны Украины 26 ноября и в ночь на 27 ноября нанесли удары по средствам противовоздушной обороны, пунктам управления и логистическим объектам российских войск. Среди пораженных целей – зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» в Запорожской области.

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