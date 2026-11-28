Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по торговому судну в Оманском заливе, которое пыталось прорвать американскую морскую блокаду. В результате атаки корабль потерял возможность двигаться.

Об этом говорится в сообщении CENTCOM.

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Инцидент произошел 26 ноября. По данным американских военных, экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения и попытался пройти через морскую блокаду после выхода из иранского порта.

Американский военный самолет применил высокоточные боеприпасы, которые попали в корму судна M/V Pacific Archer, ходившего под флагом Палау.

В результате удара была повреждена двигательная система корабля, из-за чего его вывели из строя. При этом гражданский экипаж не пострадал.

По информации CENTCOM, судно-балкер следовало через региональные воды после выхода из порта Бендер-Аббас в Иране.

Напомним, 19 ноября сообщалось, что два нефтяных танкера попали под обстрел в Ормузском проливе неподалеку от побережья Омана.

Перед этим, 17 ноября, США нанесли новый удар по иранскому ракетному полигону на острове Кешм в Ормузском проливе в ответ на удар Тегерана по американской военной радиолокационной системе в Бахрейне.

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