Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 141 вражескую цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

27 ноября 2026, 08:27 Россия ночью выпустила по Украине 155 беспилотников: сколько сбила ПВО В ночь на 27 ноября россия атаковала Украину 155 беспилотниками, в том числе 83 реактивными Shahed. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских дронов.

По данным военных, с 18:00 27 ноября россияне запускали ударные дроны Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Среди 162 БПЛА были 74 реактивных.

Беспилотники атаковали из российских Орла, Миллерово и Курска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 141 беспилотник, в том числе 54 реактивных.

При этом зафиксированы попадания вражеских дронов на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи.

В Воздушных силах отметили, что атака еще продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько российских беспилотников.

Напомним, в ночь на 27 ноября россияне выпустили по Украине 155 беспилотников, из которых силы ПВО обезвредили 110. Попадания зафиксировали на 27 локациях.

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