Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 141 вражескую цель.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным военных, с 18:00 27 ноября россияне запускали ударные дроны Shahed, «Гербера» и беспилотники-имитаторы «Пародия». Среди 162 БПЛА были 74 реактивных.
Беспилотники атаковали из российских Орла, Миллерово и Курска, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили или подавили 141 беспилотник, в том числе 54 реактивных.
При этом зафиксированы попадания вражеских дронов на 13 локациях, а также падение обломков сбитых целей на семи.
В Воздушных силах отметили, что атака еще продолжается – в воздушном пространстве остаются несколько российских беспилотников.
Напомним, в ночь на 27 ноября россияне выпустили по Украине 155 беспилотников, из которых силы ПВО обезвредили 110. Попадания зафиксировали на 27 локациях.
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