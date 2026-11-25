Чиновники администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность нанесения ударов по высшему руководству Ирана, чтобы устранить представителей жёсткой линии иранского режима и добиться завершения войны. В то же время в Вашингтоне нет единой позиции относительно целесообразности такой операции.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американского чиновника и источник, осведомлённый о ходе обсуждений.

15 ноября 2026, 12:06 Иран готовит покушение на Трампа и высокопоставленных чиновников США – Israel Hayom Израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о предполагаемой подготовке Ираном покушений на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации.

Сторонники этого предложения в администрации считают, что ликвидация высокопоставленных иранских руководителей может позволить Трампу завершить войну. По их мнению, такая операция продемонстрирует остальным представителям иранского режима уязвимость его руководства перед США.

В то же время противники этой инициативы предостерегают, что такой шаг может лишь усилить неуступчивость иранского руководства и подорвать доверие к США во время будущих переговоров о завершении войны.

Некоторые американские военные руководители также предупредили, что ликвидация иранских лидеров может усилить угрозу безопасности высокопоставленных чиновников США.

По данным источников, Трамп ещё не принял окончательного решения относительно дальнейших действий в войне с Ираном и рассматривает ряд вариантов, в частности возможность новой масштабной военной операции.

Вариант ликвидации высшего руководства Ирана уже давно входит в перечень предложений, представленных американскому президенту. Однако в последние недели его обсуждение активизировалось на фоне поиска путей завершения войны.

В администрации Трампа заявили, что США находятся в сильной позиции благодаря контролю над Ормузским проливом и ухудшению экономической ситуации в Иране. Там также подчеркнули, что президент имеет в своём распоряжении много вариантов действий и стремится не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

В Пентагоне на запрос журналистов относительно комментария не ответили.

Напомним, бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб 28 февраля во время авиаудара в первый день военной операции США. Тегеран сначала скрывал это, но впоследствии подтвердил официально.

Как известно, накануне Трамп заявил, что может приказать нанести новые военные удары по Ирану после Нового года, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договорённости. Он также раскритиковал иранских переговорщиков, обвинив их в затягивании дипломатического процесса.

А ранее СМИ писали о том, что Иран разрабатывает планы возможного применения так называемой «грязной бомбы» или химического оружия в Вашингтоне с целью ликвидации высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа. Американская разведка получила информацию о потенциальных целях и местах проведения атаки, однако признаков её неизбежности пока нет.

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