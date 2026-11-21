В Бахрейне сообщили об иранском ударе по гражданскому промышленному объекту. В результате атаки там вспыхнул пожар, а само сооружение получило повреждения. В то же время иранские СМИ утверждают, что целью атаки были две американские военные базы на территории страны.

Об этом сообщают Reuters и иранское агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также The Times of Israel.

11 ноября 2026, 14:32 Доллар по два миллиона: как война бьет по экономике Ирана Курс доллара в Иране превысил 2 млн риалов, инфляция достигла 78 процентов, а каждый десятый – безработный. Как война меняет экономику режима аятолл – на инфографике «Слово и дело».

По информации Министерства внутренних дел Бахрейна, перед атакой жителей предупредили о воздушной угрозе и призвали пройти в укрытия.

В результате удара на промышленном объекте возник пожар. На место прибыли подразделения гражданской обороны, которые занимаются его ликвидацией. В ведомстве уточнили, что сооружению нанесен материальный ущерб, однако никто не пострадал.

В то же время иранское агентство Fars со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что КСИР якобы атаковал две американские военные базы в Бахрейне. По утверждению иранской стороны, удар стал ответом на действия США против Ирана.

Среди целей атаки агентство называет авиабазу Шейх-Иса и военный объект в Аль-Джуфейре, где расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США.

Fars также утверждает, что в последние дни американские военные объекты в Бахрейне уже неоднократно становились целями иранских беспилотников.

Однако иранское агентство не привело подробностей относительно результатов атаки, возможных попаданий по военным базам или потерь среди американских военных. Власти Бахрейна также не подтверждали поражение этих объектов.

Как отмечает Reuters, в Бахрейне расположена штаб-квартира Пятого флота ВМС США. По данным местных властей, в течение последней недели страна перехватила несколько воздушных атак со стороны Ирана.

Напомним, ранее США нанесли новый удар по иранскому ракетному полигону на острове Кешм в Ормузском проливе в ответ на удар Тегерана по американской военной радарной системе в Бахрейне.

В свою очередь Иран заявил об ударе шестью беспилотниками по американской военной базе в Бахрейне. В то же время Тегеран сообщил о готовности к переговорам с США относительно завершения конфликта.

А накануне Министерство финансов США ввело санкции против четырех человек, которые, по данным американского ведомства, способствовали продаже иранской нефти за границу и обходу санкций.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.