Российские оккупационные войска в пятницу, 27 ноября, атаковали беспилотником центральную часть Кременчуга Полтавской области. Под ударом оказались два учебных заведения, есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивныч.

По предварительной информации, травмы получили 12-летний и 13-летний ребенок, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Здания учебных заведений были повреждены. Информация о других возможных последствиях удара и масштабах повреждений уточняется.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки есть жертвы и раненые.

Также сообщалось, что враг атаковал гражданское предприятие в Житомирской области. Погиб один человек, еще 12 пострадали.

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