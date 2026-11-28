В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и перегрузки оборудования.
Об этом сообщили в «Укрэнерго».
По данным компании, возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только позволит ситуация в энергосистеме.
Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.
Актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах операторов системы распределения.
Напомним, 26 ноября в семи областях Украины зафиксировали частичные обесточивания вследствие российских ударов по энергетическим объектам. Без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.
Ранее, 23 ноября, стало известно, что российские войска в течение двух дней атаковали четыре энергетических объекта в Днепропетровской области. В результате ударов были повреждены объекты энергетики, а сотни тысяч домов остались без света.
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