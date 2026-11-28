В Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов и перегрузки оборудования.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

28 ноября 2026, 09:33 Россия ночью атаковала Украину 162 дронами: сколько обезвредила ПВО Российские войска в ночь на субботу, 28 ноября, атаковали Украину 162 беспилотниками различных типов.

По данным компании, возвращение к графикам почасовых отключений произойдет, как только позволит ситуация в энергосистеме.

Ремонтные бригады уже приступили к восстановительным работам. Энергетики пытаются как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

Актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах операторов системы распределения.

Напомним, 26 ноября в семи областях Украины зафиксировали частичные обесточивания вследствие российских ударов по энергетическим объектам. Без электроснабжения осталась часть потребителей в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях.

Ранее, 23 ноября, стало известно, что российские войска в течение двух дней атаковали четыре энергетических объекта в Днепропетровской области. В результате ударов были повреждены объекты энергетики, а сотни тысяч домов остались без света.

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