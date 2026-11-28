Вечером 27 ноября и в ночь на 28 ноября в столице россии объявляли угрозу атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении 69 БПЛА, а в нескольких аэропортах ввели ограничения на полеты.

Об этом сообщает российское медиа ASTRA и Telegram-канали со ссылкой на заявления Собянина и очевидцев.

27 октября 2026, 14:45 Более 200 часов простоя: как БПЛА закрывали московские аэропорты в октябре В октябре четыре московских аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский – суммарно не работали более 207 часов из-за атак дронов и закрытия неба над рф. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

Мэр Москвы начал сообщать о якобы сбитых беспилотниках еще вечером 27 ноября. По состоянию на час ночи он заявил о 48 дронах, которые якобы летели в направлении столицы рф. Позже Собянин сообщил о еще 21 якобы уничтоженном беспилотнике.

После каждого такого сообщения мэр утверждал, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О возможных разрушениях или пострадавших он не сообщал.

Из-за атаки ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково и Домодедово. Также временно ограничивали работу аэропортов в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.

Об официальных ограничениях в аэропорту Шереметьево не сообщали. В то же время российское издание «Осторожно, новости» со ссылкой на пассажира написало, что оттуда не смог вылететь рейс SU6259 авиакомпании «россия» во Владивосток. После трех часов ожидания рейс перенесли, а людей высадили из самолета.

Пассажиры также получили SMS с сообщением о дополнительной посадке во время рейса. Впрочем, вместо названия города, где самолет должен был остановиться, в сообщении оставили пустое место.

Напомним, этой осенью в россии, в частности, в Москве, неоднократно закрывали аэропорты и переносили рейсы из-за угрозы атаки беспилотниками.

Аналитики «Слово и дело» ранее подсчитали, как часто и на какое длительное время в аэропортах Москвы полностью останавливали полеты из-за угрозы беспилотников в октябре.

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