Венгрия отменила трехлетний запрет на въезд и проживание для командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди с позывным «Мадяр». Ограничения ввели в 2025 году после ударов по нефтепроводу «Дружба».

Об этом сообщает венгерское издание Magyar Hang.

25 августа 2025, 18:58 Удары по «Дружбе»: что известно о повреждении нефтепровода и какая реакция стран Нефтепровод Дружба, которым Венгрия и Словакия получали российскую нефть, только в августе подвергся трем атакам на ключевые его узлы. Последствия ударов БПЛА и реакция в мире – на инфографике.

Национальная генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии удалила запрет из своей системы. Соответствующее решение приняли еще 18 ноября. В документе указано, что трехлетнее ограничение для гражданина Украины отменили, а предупреждение о нем убрали из миграционного реестра.

В Министерстве внутренних дел Венгрии объяснили медиа, что инициировать введение такого запрета, а также его отмену может Управление защиты конституции. Для этого нужно заключение Информационного управления.

Если обстоятельства существенно изменились и угрозы национальной безопасности больше нет, миграционная служба может отменить ограничение или сократить срок его действия.

Издание обращает внимание, что запрет отменили еще до встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским на Закарпатье, которая состоялась 24 ноября.

Напомним, о введении трехлетнего запрета в августе 2025 года объявил тогдашний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Решение объяснили ударами по нефтепроводу «Дружба». Венгерская сторона заявляла, что ограничение будет касаться командира украинского военного подразделения, ответственного за атаки, а также будет распространяться на всю Шенгенскую зону.

В ответ Украина вызвала венгерского посла и впоследствии закрыла въезд для трех венгерских высокопоставленных военных чиновников.

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