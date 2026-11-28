Специальный посланник президента россии Кирилл Дмитриев заявил, что использует искусственный интеллект для подготовки к переговорам и разработки проектов дипломатических соглашений. В частности, он спрашивает нейросети, как сделать документы более соответствующими позиции Кремля.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

21 сентября 2026, 12:49 Пять тревожных признаков того, что ИИ способен уничтожить человечество ИИ беспокоит правительства и своих творцов, передовые модели используют преступники, а сами нейросети все меньше зависят от людей. На инфографике «Слово и дело» – пять признаков, что искусственный интеллект имеет потенциал для уничтожения человечества.

По словам Дмитриева, он использует искусственный интеллект во время подготовки к встречам или переговорам. Спецпосланник рф отметил, что ИИ якобы может предложить собственные варианты дипломатических договоренностей, если описать ему нужный контекст.

Он также рассказал, что просит ИИ усилить аргументацию российской стороны и учесть ее «обеспокоенности».

«А как сделать так, чтобы это соглашение больше отражало российскую позицию, еще аргументированнее отражало те обеспокоенности, которые есть у россии, и решало их?» – привел пример своего запроса Дмитриев.

В то же время он не уточнил, во время подготовки к каким именно переговорам использует нейросети.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что российские модели искусственного интеллекта якобы способны помогать не только в решении практических задач, но и в подготовке «геополитических прорывов».

Напомним, ранее сообщалось, что арестованный по делу о коррупции мэр албанской столицы Тираны Эрион Велиай использует цифрового аватара на базе искусственного интеллекта, чтобы продолжать записывать обращения к горожанам.

Кроме того, министр цифровизации Германии Карстен Вильдбергер уже несколько раз использовал речи, сгенерированные нейросетями, причем одну из них чиновник почти полностью написал с помощью чат-ботов вроде ChatGPT.

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