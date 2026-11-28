В ночь на 28 ноября Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области рф и линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» в Самарской области снова оказались под атакой.

Об этом сообщают украинские мониторинговые ресурсы Exilenova+, Supernova+, а также российское медиа ASTRA.

Взрывы этой ночью слышали жители Ростовской и Самарской областей россии.

В Новошахтинске после серии взрывов вспыхнул пожар на территории НПЗ. Местные жители фиксировали масштабное зарево вблизи предприятия. По сообщениям российских СМИ, завод атаковали беспилотники. Это уже второй удар по объекту в течение недели.

По предварительным данным, на территории НПЗ мог загореться один из резервуаров с нефтепродуктами.

Как известно, Новошахтинский НПЗ может перерабатывать от 5,6 до 7,5 млн тонн нефти в год. Это одно из крупнейших предприятий по поставке нефтепродуктов на юге россии.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и битум. Предприятие подключено к магистральной системе нефтепроводов «Транснефть», имеет собственную резервуарную инфраструктуру и железнодорожную станцию. Также завод поставляет дизельное топливо и авиационный керосин для нужд российской оккупационной армии.

Также появились видео вероятного повторного поражения ЛПДС «Самара» вблизи населенного пункта Просвет. Речь идет об одном из крупнейших узлов магистральных нефтепроводов рф (структура «Транснефть – Приволга»), обеспечивающем нужды российской армии.

На станции принимают, хранят и смешивают сырье из Татарстана и Западной Сибири для формирования экспортного сорта Urals (на который приходится до 50% нефтяного экспорта рф). Оттуда нефть идет на Новокуйбышевский и Сызранский НПЗ, а также в направлении порта Новороссийска и нефтепровода «Дружба» (в Беларусь, Венгрию и Словакию).

На данный момент официальной информации о масштабах повреждений обоих объектов после ночной атаки нет.

Напомним, 13 ноября украинские военные нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» в Самарской области рф и военному аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области. В результате атаки на нефтяном объекте возникло возгорание, а на территории аэродрома был поврежден ряд важных инфраструктурных объектов.

Кроме того, в ночь на 23 ноября Силы обороны атаковали Новошахтинский НПЗ в Ростовской области рф – после серии взрывов на предприятии начался сильный пожар.

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