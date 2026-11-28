Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что успехи Украины в войне с россией набирают обороты. По его мнению, об этом свидетельствует даже реакция российской пропаганды на украинские удары в Африке.

Об этом он заявил 27 ноября.

23 ноября 2026, 09:40 Зеленский подтвердил потопление российского корвета «Меркурий» в Ливии: детали операции ВСУ Зеленский подтвердил потопление российского корвета «Меркурий» у берегов Ливии. Украинские военные применили семь морских дронов, уничтожили вертолет Ка-27 и поразили сухогруз MV ANGARA.

«Я действительно вижу, что успехи Украины набирают обороты. Просто посмотрите, что об этом говорят российские пропагандисты: «Как украинцы смеют атаковать в Африке?». Неплохо для нации и страны, само существование которых они отрицали», – сказал Сикорский.

Глава польского МИД также сравнил российские удары по Украине с обстрелами Лондона баллистическими ракетами Фау-2, которые осуществляла нацистская Германия в конце Второй мировой войны.

«Киев можно обезлюдить, но украинская армия все равно будет сдерживать наступление», – подчеркнул министр.

По словам Сикорского, авторитарные режимы всегда будут иметь преимущество перед демократиями в запугивании, провокациях и использовании террористов.

Он также отметил, что его заявления в Москве воспринимают очень серьезно, и это доставляет ему особое удовольствие.

Напомним, 23 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные потопили российский корвет «Меркурий» вблизи берегов Ливии. Во время операции также был уничтожен вертолет Ка-27 и поражен сухогруз MV ANGARA.

Также стало известно, что российский конвой с военной техникой, направлявшийся в Ливию, развернулся в Средиземном море после уничтожения корвета «Меркурий». По данным Reuters, суда изменили маршрут вблизи Сицилийского пролива.

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