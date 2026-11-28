В Нежине Черниговской области число погибших в результате российского удара по предприятию 27 ноября возросло до семи. Еще семь человек получили травмы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

27 ноября 2026, 14:31 Россияне ударили по предприятию в Нежине: есть погибшие, под завалами ищут людей В пятницу, 27 ноября, россияне нанесли удар по одному из предприятий в городе Нежин Черниговской области. В результате атаки погибли мужчина и женщина, четыре человека ранены.

По данным спасателей, аварийно-спасательные работы на месте атаки завершены. Одного человека удалось спасти из-под завалов.

К ликвидации последствий удара привлекали 55 спасателей и 14 единиц техники. На месте также работали два кинолога со служебными собаками.

Напомним, 27 ноября российские войска нанесли удар по предприятию в Нежине. Первоначально сообщалось о двух погибших и четырех раненых.

Ранее, утром 27 ноября, российские беспилотники атаковали Чернигов. В результате удара погиб мужчина, еще два человека пострадали.

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