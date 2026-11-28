В Великобритании из-за масштабного сбоя пришлось частично отключить систему социальных выплат. Киберинциденты также затронули Министерство финансов США, ЦРУ и ФИФА. На фоне этих событий растет обеспокоенность уязвимостью устаревшей цифровой инфраструктуры и новыми угрозами, связанными с искусственным интеллектом.

Об этом пишет Financial Times.

27 ноября 2026, 16:27 Киберпреступники атаковали облачную вычислительную платформу ВВС Америки – Reuters Хакеры взломали облачную вычислительную платформу Военно-воздушных сил Америки Cloud One. Инцидент зафиксировали во время обновления системы.

В Британии в пятницу, 27 ноября, произошел масштабный сбой в системе соцвыплат. Проблемы начались в Министерстве труда и пенсионного обеспечения, которое ежегодно администрирует выплаты на сумму около 330 млрд фунтов стерлингов в год.

Причину сбоя пока выясняют, но представители ведомства не исключают, что сбой мог произойти из-за кибератаки. После отключения системы специалисты работали над восстановлением онлайн-сервисов.

Сбой в Британии произошел на фоне серии инцидентов с цифровой безопасностью в западных странах. В частности, подозрительную кибератаку зафиксировали в подразделении Министерства финансов США, которое занимается борьбой с финансовыми преступлениями. Из-за несанкционированного доступа к системам часть его сервисов временно отключили.

Кроме того, хакеры взломали системы ФИФА и похитили личную и деловую информацию. По данным The New York Times, недавно о нарушении кибербезопасности также сообщили ЦРУ и Офис директора национальной разведки США: инцидент привел к утечке определенной несекретной информации.

В то же время, как отмечает FT, не все недавние сбои были следствием хакерских атак. Например, проблемы в работе Microsoft и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), из-за которых пользователи теряли доступ к электронной почте, а тысячи авиарейсов были задержаны или отменены, возникли во время обновления программного обеспечения.

Однако серия инцидентов усилила опасения относительно безопасности цифровых систем, которые используют государственные учреждения и критическая инфраструктура.

Отдельную обеспокоенность вызывает развитие искусственного интеллекта. Современные ИИ-модели способны значительно быстрее человека находить уязвимости в программном обеспечении.

Как отмечает FT, между киберпреступниками и специалистами по защите данных началось новое «технологическое противостояние»: компании и государственные структуры пытаются выявить и устранить слабые места раньше, чем ими воспользуются злоумышленники.

Опасения также вызывает развитие искусственного интеллекта, который имеет прогресс в решении сложных математических задач. Эксперты предостерегают, что в будущем такие технологии смогут производить вычисления, на которых основываются механизмы защиты информации в интернете.

Однако сейчас специалисты по кибербезопасности отмечают, что пока нет достаточных доказательств массового использования обычными хакерами ИИ для поиска и эксплуатации сложных программных уязвимостей. Чаще всего такие инструменты применяют для масштабирования фишинговых кампаний, во время которых пользователей заставляют раскрывать данные для входа в учетные записи.

Несмотря на это, эксперты ожидают, что кибератаки будут становиться сложнее, а их количество и частота будут расти.

Напомним, ранее хакеры взломали флагманскую облачную вычислительную платформу Военно-воздушных сил США Cloud One.

Кроме того, Европейская комиссия подверглась масштабной кибератаке, из-за которой под угрозой оказались персональные данные ее сотрудников. Инцидент более чем на десять дней парализовал работу ряда внутренних систем, а руководство Еврокомиссии созвало экстренное совещание.

Также Федеральное бюро расследований США начало расследование вероятного взлома общенациональной базы криминальных данных, которой пользуются американские правоохранители – это стала уже вторая кибератака на системы ФБР за последние месяцы.

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