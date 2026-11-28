В Австрии 27 ноября суд повторно взял под стражу двух украинцев, которых подозревают в шпионаже в пользу иностранной разведки. Оба мужчины, которые, по данным СМИ, являются сотрудниками украинской военной разведки, были освобождены всего две недели назад.

Об этом сообщает ORF.

Прокуратура Вены подтвердила, что оба подозреваемых снова находятся под стражей. По информации источника издания, причиной повторного заключения под стражу мог стать анализ изъятых у мужчин электронных устройств – мобильных телефонов и компьютеров. На них якобы обнаружили доказательства планирования незаконных разведывательных операций, в частности в Великобритании.

Речь идет, среди прочего, о возможном похищении людей, которых в Украине обвиняют в имущественных преступлениях, но британская сторона до сих пор не выдала Киеву.

Как отмечает ORF, новые подробности дела могут пролить свет на заявления бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, который уехал в Вену. В конце октября он утверждал в соцсетях, что украинские военные разведчики якобы должны были не только разыскать его, но и совершить незаконные насильственные действия.

Напомним, двух предполагаемых сотрудников украинской военной разведки задержали в Вене 5 октября. Тогда земельный суд принял решение об их заключении под стражу. В тот же день задержали также журналиста-расследователя «Украинской правды» Михаила Ткача и его оператора.

Позже Ткач рассказал подробности задержания.

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