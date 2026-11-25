Украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».

Об этом сообщил внештатный советник президента Владимира Зеленского по технологическим вопросам, эксперт Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».

24 ноября 2026, 16:32 Массированные атаки дронов: способна ли Украина адаптировать ПВО к новым российским угрозам Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, хватает ли Украине средств для перехвата российских дронов, как враг совершенствует беспилотники и почему для эффективной работы ПВО важно заранее планировать угрозы.

«Лазерные установки ПВО «Blysk» от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань», – говорится в его заявлении.

Военный пояснил, что технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Частная ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий «Брейв-1». Согласно словам советника президента, в Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО.

«Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости», – отметил «Флэш».

При этом, несмотря на успешное боевое применение, испытания лазерных установок продолжаются. По словам Бескрестнова, говорить об их серийном производстве пока рано.

«Продолжаются испытания, в ходе которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры», – резюмировал «Флэш».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности — тренировочный дрон был выжжен невидимым лазерным лучом за считанные секунды.

Еще летом сообщалось о том, что Украина уже испытывает лазерную ПВО.

В частности, в ночь на 25 ноября россия атаковала Украину 112 беспилотниками, в том числе 66 реактивными Shahed. Силы ППО сбили или подавили 88 вражеских дронов.

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