Украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».
Об этом сообщил внештатный советник президента Владимира Зеленского по технологическим вопросам, эксперт Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш».
«Лазерные установки ПВО «Blysk» от компании Carmin Sky демонстрируют первые результаты в боевых условиях. Недавно боевой лазер, который был установлен для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон «Герань», – говорится в его заявлении.
Военный пояснил, что технология лазерной системы ПВО развивается в рамках государственной программы «Частная ПВО» при поддержке кластера оборонных технологий «Брейв-1». Согласно словам советника президента, в Украине несколько компаний занимаются разработками в сфере применения лазеров для ПВО.
«Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости», – отметил «Флэш».
При этом, несмотря на успешное боевое применение, испытания лазерных установок продолжаются. По словам Бескрестнова, говорить об их серийном производстве пока рано.
«Продолжаются испытания, в ходе которых лазеры защищают критические объекты инфраструктуры», – резюмировал «Флэш».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина создала собственную лазерную систему для уничтожения беспилотников и других воздушных целей. Во время первых испытаний комплекс, смонтированный на шасси грузовика, успешно продемонстрировал свои возможности — тренировочный дрон был выжжен невидимым лазерным лучом за считанные секунды.
Еще летом сообщалось о том, что Украина уже испытывает лазерную ПВО.
В частности, в ночь на 25 ноября россия атаковала Украину 112 беспилотниками, в том числе 66 реактивными Shahed. Силы ППО сбили или подавили 88 вражеских дронов.
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