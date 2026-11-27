Российский конвой из трех судов, который перевозил военную технику в Ливию, изменил курс в Средиземном море после того, как украинские морские дроны потопили российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех собеседников в военных структурах и спецслужбах.

24 ноября 2026, 17:23 Остановка «Ливийского экспресса»: что означает уничтожение корвета Меркурий в Бенгази Ливия возмутилась операцией Сил обороны Украины в Бенгази, в результате которой был уничтожен российский военный корабль.

Конвой в сопровождении российского фрегата «Головко» развернулся вблизи Сицилийского пролива в день атаки на Бенгази. Эту информацию Reuters сообщили европейский военный чиновник, представитель украинской разведки и собеседник в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Все трое отметили, что после атаки флотилия изменила маршрут и больше не направлялась в Ливию.

Как известно, в конвой входили три судна под российским флагом: Maia 1, Lady R и Lady D. Это грузовые суда и ролкеры, предназначенные для перевозки транспортных средств и техники. Компании-операторы судов: российские «Совфрахт» и «МГ-Флот» – все находятся под санкциями ЕС и США.

Конвой вышел из Калининграда 5 ноября. В последний раз его зафиксировали 25 ноября вблизи побережья Алжира. По словам одного из собеседников Reuters, суда приостановили переход в Средиземном море. Куда они направятся дальше, пока неизвестно.

По информации источников Reuters, суда могли перевозить технику для российского Африканского корпуса, который действует в странах Западной Африки. В то же время часть груза могла предназначаться для Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, которая контролирует восточную часть Ливии и имеет связи с россией.

Африканский корпус создали под руководством Минобороны рф. Группировка переняла на себя деятельность ЧВК «Вагнер» на африканском континенте и поддерживает военные операции правительства Мали.

Один из собеседников Reuters также отметил, что некоторые суда конвоя ранее использовали для так называемого «Сирийского экспресса» – перевозки российской военной техники для поддержки режима бывшего президента Сирии Башара Асада.

Напомним, 23 ноября президент Владимир Зеленский подтвердил, что украинские военные потопили российский корвет «Меркурий», уничтожили вертолет Ка-27 и поразили сухогруз рф MV ANGARA в ливийском порту Бенгази.

Власти Ливии осудили эту атаку, приравняв ее к объявлению войны и пообещав дипломатический и юридический ответ. В МИД Украины на это ответили, что Киев действует в рамках права на самооборону, а удар был направлен исключительно против агрессии рф.

В то же время глава МИД Италии Антонио Таяни выразил обеспокоенность из-за инцидента в Бенгази, а его немецкий коллега Йоганн Вадефуль предостерег Киев от расширения географии боевых действий на фоне атак в Средиземном и Балтийском морях.

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