Высший уголовный суд Хорватии отменил решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Дело было направлено на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Об этом сообщила юридическая компания «Катеринчук, Моор и партнеры», которая представляет интересы Журавлева.

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В апелляционном суде пришли к выводу, что решение об экстрадиции было преждевременным.

В частности, суд первой инстанции обязали получить от немецких судебных органов дополнительные разъяснения относительно соотношения двух европейских ордеров на арест, правовой квалификации дела и границ уголовного преследования.

Также суд отметил необходимость соблюдения прав задержанного, обеспечения правовой определенности и справедливости процедуры передачи.

Напомним, в сентябре 2022 года на «Северных потоках» зафиксировали утечки газа. Правоохранители установили, что речь может идти о диверсии, поскольку на месте повреждений обнаружили следы взрывчатки.

В августе этого года в рамках расследования по этому делу правоохранители задержали в Хорватии украинца Владимира Журавлева. Он был зарегистрирован как член съемочной группы фильма, посвященного этой диверсии.

В начале сентября к европейскому ордеру на арест Журавлева добавили новое обвинение – «военное преступление».

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не участвовала ни в одной операции, касающейся подрыва «Северных потоков», и готова помогать партнерам в расследовании дела.

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