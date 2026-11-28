Немецкий оборонный концерн Rheinmetall думает над тем, чтобы свернуть строительство в Украине завода по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм. Окончательного решения еще нет, но руководство компании склоняется к отказу от проекта.

Об этом сообщает German Aid To Ukraine (GAU) со ссылкой на заявления генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера во время презентации Capital Markets Day в Гамбурге.

20 августа 2025, 17:56 Как изменилась прибыль концерна Rheinmetall после вторжения россии в Украину Прибыль немецкого концерна Rheinmetall, который производит оружие и снаряды для ВСУ, за период российского вторжения больше всего выросла в 2023 и 2024 годах. Подробнее – на инфографике.

Среди причин возможного сворачивания проекта называют отсутствие заметного прогресса в развитии производственных мощностей в течение последнего года. Ранее Паппергер также говорил о бюрократических препятствиях.

Руководитель концерна объяснил, что украинские партнеры якобы не хотели отказываться от планов самостоятельно производить вооружение, ведь украинский ОПК уже имеет значительные мощности по изготовлению артиллерийских боеприпасов.

Паппергер отметил, что за год украинские военные используют от 1 до 1,3 млн артснарядов, тогда как более половины необходимых снарядов уже производят в Украине.

Однако Rheinmetall не планирует прекращать поставки боеприпасов для Украины и продолжает передавать их в рамках договоренностей о военной помощи с Германией, Данией и Нидерландами.

В то же время концерн хочет продолжить сотрудничество с Украиной по поставкам оборудования и технологий. Речь идет, в частности, о промышленных прессах для расширения производства, а также технологиях изготовления дальнобойных артснарядов, которых сейчас не хватает украинскому ОПК.

Напомним, о намерении построить завод по производству артиллерийских боеприпасов в Украине Rheinmetall объявил в феврале 2024 года. Изначально предприятие выпуск около 150 тысяч снарядов в год, а в августе 2025 года Армин Паппергер заявил о намерении увеличить запланированные производственные мощности до 300 тысяч боеприпасов ежегодно. Запустить завод должны были в 2026 году.

Ранее также сообщалось, что запуск нового британского завода по производству артиллерийских боеприпасов, предназначенных для армии Великобритании и Украины, отстает от запланированного графика уже более полугода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.