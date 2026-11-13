Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Украине остановил все заводы

Экономика
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Российские дроны повредили предприятия Kernel. Агрохолдинг остановил все маслоэкстракционные заводы и прекратил закупку семян подсолнечника.
фото: kernel.ua

Агрохолдинг Kernel полностью приостановил работу своих маслоэкстракционных заводов в Украине и временно прекратил закупку семян подсолнечника. Причиной стали российские атаки, в результате которых повреждены производственные помещения, оборудование и резервуары компании.

Об этом сообщили в Kernel.

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Отмечается, что в течение последних дней российские беспилотники атаковали предприятия холдинга. Попадания повлекли за собой повреждение производственной инфраструктуры.

Из-за риска пожаров и угрозы для работников руководство приняло решение остановить все заводы. Производство подсолнечного масла имеет непрерывный технологический цикл, поэтому повреждение оборудования во время работы могло привести к масштабному пожару.

На данный момент на предприятиях выполнили все необходимые процедуры безопасной остановки производства. Работников перевели в безопасные условия.

Вместе с этим Kernel временно прекратил закупку семян. Однако компания продолжает отгружать продукцию, которая уже есть на складах, и выполнять обязательства перед украинскими аграриями и партнерами.

Отмечается, что Kernel – один из крупнейших агрохолдингов Украины, крупнейший в мире производитель подсолнечного масла и один из ведущих украинских экспортеров зерна. Компания также занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и имеет собственную логистическую инфраструктуру.

Напомним, ранее после атаки в октябре приостановило работу предприятие немецкого производителя автокомпонентов Kromberg & Schubert, расположенное в селе Рованцы вблизи Луцка.

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