В пятницу днем, 27 ноября, россияне атаковали предприятие в Нежине, в результате чего погибли два человека и еще четверо получили ранения. В настоящее время под завалами продолжают поиск людей.

Об этом сообщает городской голова Нежина Александр Кодола.

«Сегодня в результате вражеской атаки по одному из предприятий города погибли два человека – мужчина и женщина», – написал мэр города.

Согласно его словам, еще четыре человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, под завалами предприятия могут находиться люди. На месте происшествия работают соответствующие службы.

Как известно, в пятницу утром, 27 ноября, в результате атаки вражеских беспилотников на Чернигов погиб мужчина, еще один человек пострадал. При этом в результате утреннего удара по Днепру тяжелые травмы получила местная жительница.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего по меньшей мере три человека пострадали.

Также российские войска в ночь на 27 ноября выпустили по Украине 155 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.