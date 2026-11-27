В пятницу утром, 27 ноября, в результате атаки вражеских беспилотников на Чернигов погиб мужчина, еще один человек пострадал. При этом в результате утреннего удара по Днепру тяжелые травмы получила местная жительница.

Об этом сообщают начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский и руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«В очередной раз враг атаковал город с помощью БпЛА. В городе прогремело 3 взрыва. Предварительно пострадал один человек. В результате атаки 40-летний мужчина получил травму грудной клетки. Он госпитализирован в больницу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки на Чернигов количество пострадавших возросло до двух человек – мужчина находится в реанимации, а у женщины диагностирована акубаротравма.

Впоследствии Брижинский сообщил, что в больнице скончался 40-летний мужчина, получивший травму грудной клетки во время российской атаки.

В то же время сегодня утром враг также атаковал беспилотником город Днепр. В результате атаки загорелся частный дом и 74-летняя женщина получила ранения, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Кроме этого Ганжа уточнил, что в течение ночи 27 ноября российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области, в результате чего есть жертва, а еще два человека получили ранения. Согласно его словам, в Кривом Роге погиб человек.

Напомним, в пятницу утром, 27 ноября, российские оккупанты ударили по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, в результате чего по меньшей мере три человека пострадали.

Как известно, российские войска в ночь на 27 ноября выпустили по Украине 155 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

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