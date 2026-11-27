В пятницу, 27 ноября, цены на нефть поднялись выше 97 долларов за баррель и могут прервать трехнедельное падение на фоне новых атак хуситов на танкеры в Ормузском проливе и энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Trading Economics.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

По состоянию на утро пятницы, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1,04% – до $97,39 за баррель. Это произошло после того, как в четверг, 26 ноября, они выросли почти на $2 и закрылись на самом высоком уровне с 6 ноября.

В то же время американская WTI также выросла на $2,10, или 1,41% – до $86,13 за баррель.

«Несмотря на недавнее восстановление, цены на нефть в этом месяце остаются почти на 20% ниже, поскольку поставки нефти из Персидского залива постепенно восстанавливаются, а МЭА прогнозирует избыток предложения в четвертом квартале», – говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной увеличения стоимости называют усиление атак хуситов на энергетические объекты и танкеры на Ближнем Востоке. Цены в предыдущие недели упали после того, как президент США Дональд Трамп не усилил боевые действия против Ирана после промежуточных выборов.

В частности, вчера йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Джазан» в Саудовской Аравии на побережье Красного моря, а в среду – по нефтяному хабу «Рас-Танура» в Персидском заливе.

При этом, по данным Управления морских торговых операций Великобритании, в среду в Ормузском проливе также атаковали танкер.

Также среди причин роста цен называют повышенное внимание к воскресной встрече ОПЕК+, на которой, как ожидается, члены организации обсудят стратегию поставок группы на 2027 год.

«Мы считаем, что цена на Brent все еще может подняться выше 100 долларов США за баррель без очередной значительной эскалации на Ближнем Востоке, но для этого все больше требуются доказательства ограниченных поставок», – отметили аналитики группы ANZ Брайан Мартин и Дэниел Хайнс.

Как известно, ОПЕК+ не планирует увеличивать добычу нефти в декабре.

Напомним, по данным СМИ, американский инвестор Тодд Боэли договорился о покупке международных активов российского Лукойла, но сделку еще должны согласовать в Минфине США.

Также сообщалось, что импорт российской нефти в Индию в ноябре сократится почти на 40% по сравнению с июльским рекордом.

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