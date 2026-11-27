Предложение Еврокомиссии о дополнительном займе на 45 миллиардов евро финансовой помощи Украине в 2027 году поддержали 24 из 27 стран ЕС.

Об этом после внеочередного саммита ЕС в Брюсселе сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.

В декабре Европейский совет вернется к рассмотрению этого вопроса.

2 октября 2026, 14:05 Стоит готовиться к худшему: почему Украина рискует не закрыть бюджетный дефицит Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, от чего зависит закрытие бюджетного дефицита Украины и почему государству стоит готовиться к задержкам или нехватке международного финансирования.

«Мы также обсудили предложение Комиссии относительно дополнительного займа Украине. 24 государства-члена поддержали это предложение. Одно из них – Болгария – будет участвовать лишь в невоенной части с фокусом на регионы, где проживает ее национальное меньшинство. Мы вернемся к этому вопросу в декабре», – отметил Кошта.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Украина должна получить все средства, чтобы вести переговоры с позиции силы.

«Наша стратегия понятна. Мы даем Украине все средства, чтобы она вела переговоры с позиции силы, и начинается это с предсказуемой финансовой и военной поддержки», – заявила президент ЕК.

Фон дер Ляйен пояснила, что по этой причине Еврокомиссия предложила инструмент скоординированной поддержки Украины, который обеспечит 45 миллиардов евро в 2027 году. По ее словам, это предложение имеет широкую поддержку.

«Теперь дело за Советом ЕС. Он должен завершить работу, а мы, конечно, будем поддерживать эту работу до конца и позаботимся, чтобы и дальше укреплять Украину ради безопасности самой Европы»,– подытожила фон дер Ляйен.

Отметим, главной темой саммита был долгосрочный бюджет ЕС на 2028-2034 годы.

По итогам участникам Саммита Европейского Союза, посвященному переговорам о новом семилетнем бюджете, договориться о компромиссе не удалось. Лидеры стран не захотели уступать своими позициями, а встреча сопровождалась спорами и взаимными обвинениями.

Как известно, Еврокомиссия 18 ноября приняла дополнительный пакет законодательных предложений относительно предоставления Украине до 45 млрд евро финансовой поддержки в 2027 году. Основную сумму долга Киев должен вернуть лишь после того, как россия выплатит репарации.

Теперь лидеры ЕС должны его одобрить. Следующим шагом будет выполнение процедуры относительно внесения изменений в действующий Регламент о многолетней финансовой рамке, которые позволят использовать бюджет ЕС как гарантию нового кредита, что должно быть также утверждено Европейским парламентом.

Тем временем Болгария согласилась присоединиться к очередному кредиту Европейского Союза для Украины, однако исключительно в рамках его гражданской составляющей. Невоенную составляющую предлагают определить в размере €20 млрд.

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