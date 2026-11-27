Российские войска в ночь на 27 ноября выпустили по Украине 155 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

24 ноября 2026, 16:32 Массированные атаки дронов: способна ли Украина адаптировать ПВО к новым российским угрозам Военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, хватает ли Украине средств для перехвата российских дронов, как враг совершенствует беспилотники и почему для эффективной работы ПВО важно заранее планировать угрозы.

Как отмечается, с 18:00 26 ноября враг атаковал Украину 155 ударными БпЛА типа Shahed (83 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных Гвардейского (АР Крым) и Донецка.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено 110 вражеских БпЛА типа Shahed (51 из них – реактивный), Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Вражескую атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, недавно украинская лазерная установка противовоздушной обороны «Blysk» впервые в мире сбила российский реактивный ударный дрон типа «Герань».

Как известно, президент Владимир Зеленский рассказал, когда могут испытать первые прототипы антибаллистической системы FREYJA.

Также на инфографике «Слово и дело» – какие страны и сколько систем ПВО передали Украине за годы большой войны.

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