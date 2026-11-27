Для повышения базовых выплат военнослужащим в бюджете страны не хватает десятков миллиардов гривен ежемесячно. Однако правительство ищет ресурсы.

Об этом в пятницу, 27 ноября, во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Корецкий заявляет, что правительство работает над тем, чтобы найти ресурсы и увеличить минимальное денежное обеспечение.

23 июня 2026, 13:41 Зарплаты бойцов ВСУ в 2026 году: виды выплат и размер вознаграждений Как выросло денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, какие существуют виды надбавок и бонусов за выполнение задач – на инфографике «Слово и дело».

«Есть ли желание правительства увеличить эту величину минимально на какую-то допустимую норму? Да, конечно, есть. Единственное ограничение – это наличие финансов. И речь идет не о 100-200 млн, речь идет о десятках миллиардов гривен ежемесячно. Чтобы понять, к чему может привести повышение минимальной величины», – сказал Корецкий.

Премьер подчеркнул, что минимальное денежное обеспечение на то и минимальное, что кроме того есть надбавки.

«Безусловно, средняя величина, которую получает воин, который мобилизован, который в армии – существенно выше. Она отличается от рода задач и места пребывания: будь то линия боевого соприкосновения, будь то какие-то тыловые организационно-административные вещи. Оплаты отличаются», – добавил он.

Напомним, Минобороны официально представило масштабную реформу военной службы. Она предусматривает новую систему контрактов с четко определенными сроками, повышенные выплаты, гарантированные отсрочки и новый механизм возвращения военных из СОЧ.

Также мы информировали, что до 1 декабря в Украине должны разработать новую модель взаимодействия государства, бизнеса и военных в вопросе мобилизации, которая, в частности, должна дать предприятиям возможность прогнозировать привлечение работников в войска.

Кроме этого, мы подробно рассказывали, как изменилось денежное обеспечение украинских военных в 2026 году, по сравнению с 2025-м, и какие есть виды вознаграждений и бонусов (согласно новой системе доплат).

А на нашей инфографике есть данные о компенсациях, которые могут получить военные или их семьи за ранения, попадание в плен или гибель.

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