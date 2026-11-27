Специализированная антикоррупционная прокуратура после 1 марта 2027 года направит в суд обвинительный акт в отношении прокурора Офиса генерального прокурора Романа Шененко, адвокатов Сергея Науменко и Александра Коробенко в рамках дела о подстрекательстве фигуранта расследования ко взяточничеству.

Именно до такой даты решением Высшего антикоррупционного суда от 23 ноября стороне защиты установлен срок на ознакомление с материалами следствия, сообщает «Слово и дело».

«Установить стороне защиты, подозреваемым (Шененко, Науменко и Коробенко – ред.) и их защитникам срок для ознакомления с материалами уголовного производства до 1 марта 2027 года включительно, по истечении которого сторона защиты будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам указанного уголовного производства», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд заключил под стражу прокурора Офиса генпрокурора Романа Шененко с альтернативой 4 млн грн залога. Эти средства внесли и на Шененко возложили ряд обязанностей: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми; сдать на хранение заграничные паспорта.

Напомним, по данным следствия, прокурор и еще два адвоката, вступив в преступный сговор, предложили подозреваемому по одному из дел НАБУ закрыть уголовное производство путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС. Согласно разработанному плану лица выполняли роль посредников при получении и передаче средств в размере 3,5 млн долларов США.

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