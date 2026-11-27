Базовый сценарий пенсионной реформы, над которым работает Кабмин, требует около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат ежегодно. Однако пока эта сумма является «неподъемной», поэтому украинское правительство ищет компромиссное решение.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов в Верховной Раде, которого цитирует «Суспільне».

4 ноября 2026, 11:06 Пенсионная идентификация в Украине: кто рискует потерять выплаты и как пройти проверку Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин объяснил, кому необходимо проходить ежегодную идентификацию для получения пенсии, почему это сложно сделать на оккупированных территориях и при каких условиях выплаты могут приостановить.

«По поводу пенсионной реформы. Осознаем ли мы как правительство, что нужно искать решения, внедрять пенсионную реформу и повышать пенсии? Безусловно», – говорится в заявлении премьера.

Согласно его словам, Кабмин просчитал разные сценарии. В частности, базовый формат пенсионной реформы, над которым сейчас идет работа и который планируется доработать в ближайшее время, предусматривает около 170 миллиардов гривен дополнительных выплат ежегодно.

«Почти до 200 млрд. На данный момент это – неподъемная цифра. Поэтому ищем компромиссное решение, которое покажет шаг за шагом в этом направлении», – сказал Корецкий.

По словам премьера, из-за ограниченных возможностей госбюджета планируется внедрять изменения поэтапно.

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