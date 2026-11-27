В Польше задержали шесть человек по делу о провокационных надписях «Слава УПА» на памятниках в Варшаве и мошенничестве, среди подозреваемых есть граждане Украины.

Об этом сообщает местное издание RMF24 со ссылкой на польских правоохранителей.

12 ноября 2026, 11:41 Меньше друзей, больше врагов: как за четыре месяца изменилось отношение украинцев к Польше Украинцы в октябре оценили отношения с Польшей как сдержанно-критические. Так, за 4 месяца доля респондентов, которые считают Польшу непредсказуемым и сложным соседом, выросла на 6 пунктов. Одновременно на 3 процента увеличилась доля тех, кто видит в ней скрытого или потенциального врага.

По данным следствия, фигуранты могли действовать в составе организованной группы по заказу российских спецслужб для дестабилизации и разжигания межнациональной розни.

Как отмечается, в начале ноября на трех памятниках в Варшаве неизвестные оставили надписи «Слава УПА» красной краской. Полиция установила связь между этими эпизодами по одинаковому цвету краски и содержанию граффити.

Впоследствии правоохранители вышли на двух мужчин, которых также подозревают в «выдаче себя за другое лицо». По версии следствия, в ночь на 14 ноября они совместно нанесли граффити на три столичных памятника, получив указания через мессенджер и рассчитывая на вознаграждение в размере 1000 злотых на двоих.

Также следствие установило, что заказчики искали исполнителей для нанесения подобных надписей на памятники во Вроцлаве, связанные с Волынской трагедией, предлагая за это 1000 долларов.

Задержанными в связи с порчей памятников стали 32-летний поляк и 16-летний украинец. 32-летнему мужчине предъявлено обвинение в действиях в пользу иностранной разведки против Польши, осквернении памятника и мошенничестве. Суд арестовал его на три месяца.

При этом украинского подростка, которого подозревают как в порче памятников, так и в мошенничестве, суд по делам семьи отправил в центр временного содержания на три месяца.

12 ноября 2026, 11:55 Украинцы рассказали, как относятся к решению объявить 2027 год годом Шухевича и УПА 52% украинцев считают решение объявить 2027 год годом Шухевича и УПА рискованным для внешней политики. Лишь 15% безусловно поддерживают инициативу.

Также уже вблизи немецкой границы задержали и арестовали на три месяца 30-летнего украинца, которого подозревают только в отдельных эпизодах мошенничества.

Как сообщается, расследование установило, что граффити делали по заказу, а средства переводили через посредников. Один из номеров телефона заказчика правоохранители связали с 24-летним украинцем.

Полицейские провели обыск по установленному адресу в Новом Сонче, где обнаружили подозреваемого и его 19-летнего брата. В квартире изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, SIM-карты, банковские карты и наличные в разных валютах. Обоих фигурантов задержали и доставили в Варшаву.

В то же время во Вроцлаве полицейские проверили квартиру 31-летнего украинца, который может быть причастен к делу. На месте обыска изъяли электронное оборудование, банковские карты и наркотические вещества.

24-летнему и 31-летнему гражданам Украины объявили о подозрении в участии в организованной преступной группе, работе на иностранную разведку и осквернении памятника. Суд не применил к ним никаких мер пресечения, но их депортировали из Польши.

При этом 19-летнему задержанному в Новом Сонче предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке. Сейчас он находится под надзором полиции, ему запрещено выезжать за пределы страны и контактировать с другими лицами, связанными с делом.

Напомним, недавно в Варшаве неизвестные красной краской написали лозунг «Слава УПА» на двух памятниках. Посольство Украины в Польше считает этот инцидент провокацией в рамках гибридной войны россии.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий призвал польский парламент законодательно запретить использование красно-черного флага УПА.

Как известно, в Польше городской совет Кракова отклонил предложение мэра Лукаша Гибалы, который хотел приостановить партнерство со Львовом на фоне решения облсовета о провозглашении 2027-го «годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича».

Также, по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», более половины украинцев считают решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом Романа Шухевича и УПА рискованным для внешней политики.

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