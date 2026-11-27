Высший антикоррупционный суд продлил до 18 января 2027 года срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко в рамках дела о взятке.

Такое решение 18 ноября принял следственный судья ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд применил меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн к экс-главе Госпогранслужбы Сергею Дейнеко. Одновременно на него возложили такие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве и свидетелями; сдать на хранение заграничные паспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры снова ходатайствовал о продлении действия этих обязательств еще на два месяца.

«Продлить подозреваемому (Дейнеко – ред.) срок действия обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 194 УПК, до 18 января 2027 года включительно», – говорится в решении.

Также суд до 18 января продлил действие обязанностей, возложенных на начальника отдела пограничной службы «Дольск» ГПСУ Романа Яхвана. У него такой же список обязательств.

Напомним, ранее НАБУ совместно с САП разоблачили коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины. По данным следствия, бывший топ-чиновник и действующий служащий ГПСУ систематически получали неправомерную выгоду за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы. По информации «Слово и дело», речь идет об экс-главе Госпогранслужбы Сергее Дейнеко и начальнике отдела ГПСУ Александре Марущаке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.